Седина в фате, бес в женихе: В Мексике 96-летняя бабушка вышла замуж за 18-летнего парня

В Мексике 96-летняя женщина вышла замуж за 18-летнего юношу, который младше неё на 78 лет. Этот брак стал рекордным по разнице в возрасте среди всех союзов, зарегистрированных в стране в 2025 году. Такие данные приводит Национальный институт статистики и географии Мексики (INEGI).

Необычную свадьбу зарегистрировали в штате Кинтана-Роо. Имена молодожёнов и обстоятельства их знакомства в статистических материалах не раскрываются.

Почти такой же возрастной разрыв зафиксировали в штате Мичоакан. Там 96-летняя женщина стала супругой 19-летнего мужчины. Разница между ними составила 77 лет — всего на год меньше, чем у пары из Кинтана-Роо.

Третье место занял брак, заключённый в штате Тамаулипас. В этом случае 90-летний мужчина женился на 18-летней девушке, которая оказалась младше супруга на 72 года.

Мексиканское статистическое ведомство ограничилось тремя наиболее необычными случаями. Данных о количестве других браков с большой разницей в возрасте, а также сопоставимой статистики за предыдущие годы в приведённом отчёте нет.

В целом за 2025 год в Мексике зарегистрировали 491 640 браков. Согласно официальному отчёту INEGI, средний возраст невест составил 32,5 года, а женихов — 35,4 года.

Ранее в индийском штате Махараштра 21-летняя девушка провела свадебный обряд со своим погибшим возлюбленным. Анчал Мамидвар вышла замуж за 20-летнего Сакшама Тейта, которого перед этим до смерти избили её родственники.