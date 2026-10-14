Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 14:12

Сэкономил на ресторане: Китаец собрал законную жену и бывшую под одной крышей и крупно пожалел

В Китае жених устроил свадьбу и праздник для бывшей в одном здании

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В китайской провинции Гуйчжоу мужчина устроил свадьбу и праздник 100 дней со дня рождения ребёнка от бывшей возлюбленной в одном здании. Обе женщины, как утверждается, не знали о существовании друг друга.

В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Видео Х / Eng_china5

Свадебное торжество проходило на первом этаже, а этажом выше бывшая возлюбленная мужчины отмечала 100 дней со дня рождения их ребёнка. Ситуация раскрылась, когда родственники двух сторон случайно пересеклись.

Между гостями началась ссора, из-за чего сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию. История быстро распространилась в китайских социальных сетях, где пользователи обсуждали, как мужчина рассчитывал одновременно провести два семейных мероприятия.

  • В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Фото © Х / Eng_china5
    В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Фото © Х / Eng_china5
  • В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Фото © Х / Eng_china5
    В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Фото © Х / Eng_china5
  • В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Фото © Х / Eng_china5
    В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Фото © Х / Eng_china5

В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Фото © Х / Eng_china5

1 / 3

По данным местных СМИ, признаков двоеженства правоохранители не обнаружили. Официально мужчина состоит в браке только с одной женщиной.

Приметы на свадьбу и семейную жизнь: платье, кольца, погода и годовщины брака
Приметы на свадьбу и семейную жизнь: платье, кольца, погода и годовщины брака

Семейные истории с неожиданными поворотами в Китае не раз становились поводом для публикаций Life.ru. В 2021 году издание рассказывало о свадьбе в Сучжоу, где мать жениха внезапно узнала в невесте свою дочь, пропавшую более 20 лет назад. Другой случай произошёл в Китае с мужчиной, который после развода оказался втянут в судебный спор с бывшей супругой. Life.ru писал, что житель КНР отсудил у экс-жены $120 тысяч, заявив, что она скрыла от него многочисленные пластические операции.

Больше материалов о необычных историях и событиях из жизни россиян — читайте в разделе «Общество» Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Китай
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar