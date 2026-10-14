Сэкономил на ресторане: Китаец собрал законную жену и бывшую под одной крышей и крупно пожалел

В китайской провинции Гуйчжоу мужчина устроил свадьбу и праздник 100 дней со дня рождения ребёнка от бывшей возлюбленной в одном здании. Обе женщины, как утверждается, не знали о существовании друг друга.

В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Видео Х / Eng_china5

Свадебное торжество проходило на первом этаже, а этажом выше бывшая возлюбленная мужчины отмечала 100 дней со дня рождения их ребёнка. Ситуация раскрылась, когда родственники двух сторон случайно пересеклись.

Между гостями началась ссора, из-за чего сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию. История быстро распространилась в китайских социальных сетях, где пользователи обсуждали, как мужчина рассчитывал одновременно провести два семейных мероприятия.







По данным местных СМИ, признаков двоеженства правоохранители не обнаружили. Официально мужчина состоит в браке только с одной женщиной.