Сэкономил на ресторане: Китаец собрал законную жену и бывшую под одной крышей и крупно пожалел
В Китае жених устроил свадьбу и праздник для бывшей в одном здании
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В китайской провинции Гуйчжоу мужчина устроил свадьбу и праздник 100 дней со дня рождения ребёнка от бывшей возлюбленной в одном здании. Обе женщины, как утверждается, не знали о существовании друг друга.
В Китае жених попался, устроив свадьбу и праздник дня рождения ребенка от бывшей в одном здании. Видео Х / Eng_china5
Свадебное торжество проходило на первом этаже, а этажом выше бывшая возлюбленная мужчины отмечала 100 дней со дня рождения их ребёнка. Ситуация раскрылась, когда родственники двух сторон случайно пересеклись.
Между гостями началась ссора, из-за чего сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию. История быстро распространилась в китайских социальных сетях, где пользователи обсуждали, как мужчина рассчитывал одновременно провести два семейных мероприятия.
По данным местных СМИ, признаков двоеженства правоохранители не обнаружили. Официально мужчина состоит в браке только с одной женщиной.
Семейные истории с неожиданными поворотами в Китае не раз становились поводом для публикаций Life.ru. В 2021 году издание рассказывало о свадьбе в Сучжоу, где мать жениха внезапно узнала в невесте свою дочь, пропавшую более 20 лет назад. Другой случай произошёл в Китае с мужчиной, который после развода оказался втянут в судебный спор с бывшей супругой. Life.ru писал, что житель КНР отсудил у экс-жены $120 тысяч, заявив, что она скрыла от него многочисленные пластические операции.
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