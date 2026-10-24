Секреты ЦРУ для любимой: В США вскрыли слив данных разведки

В США задержали 42-летнего подрядчика ЦРУ Иэна Бринксмана, которого подозревают в передаче секретных разведывательных данных своей возлюбленной. Женщина занималась журналистикой и публиковала материалы на платформе Substack. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

По версии следствия, мужчина получал доступ к закрытым сведениям, выходившим за рамки его служебных обязанностей, и передавал их женщине, зная о её намерении обнародовать информацию. Некоторые материалы, как считают следователи, впоследствии появлялись в интернет-публикациях.

Бринксман с 2020 года работал в одном из американских государственных ведомств, а в 2022-м перешёл в компанию, занимавшуюся системной интеграцией по государственному контракту. При этом у него сохранялся допуск к совершенно секретной информации.

В сентябре 2026 года журналистка, с которой подозреваемый состоял в отношениях, публично рассказывала об использовании секретных оценок американских спецслужб в своих публикациях. В социальных сетях она также заявляла о готовности принимать утечки.

«Это не небрежность. Это предательство присяги и американского народа», — заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Айзенберг, комментируя обвинения.

Бринксмана задержали 23 октября после обыска в его доме в Вашингтоне. Ему предъявили обвинение в незаконной передаче информации, касающейся национальной обороны. Расследование ведёт ФБР. До вынесения судебного решения мужчина считается невиновным.

Ранее Life.ru рассказывал о бывшей сотруднице американской военной базы Форт-Брэгг, которую обвинили в разглашении секретов спецназа «Дельта». По версии следствия, Кортни Уильямс передавала журналисту сведения о тайных операциях и методах работы подразделения. Ей может грозить до 40 лет заключения.