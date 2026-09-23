Семь человек пострадали при нападении алабая на людей в Саратове

Предварительно, семь человек пострадали после нападения домашнего алабая в Кировском районе Саратова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 23 сентября на улице Крайней. По данным региональной прокуратуры, собака выбежала с дворовой территории и напала на прохожих. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Прибывшим на место силовикам пришлось застрелить животное.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку. Ведомство намерено оценить соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе действия владельца алабая. Правоохранительные органы также проводят процессуальную проверку.

Ранее Дарья Донцова рассказала, что её 7-летний внук попал в больницу после нападения соседской собаки в подмосковном селе Дубцы. Животное повалило мальчика и кусало его за голову, а хозяин не вмешался. Ребёнка спас прохожий, который отогнал собаку и сам получил укусы.