Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 15:27

Семь человек пострадали при нападении алабая на людей в Саратове

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Предварительно, семь человек пострадали после нападения домашнего алабая в Кировском районе Саратова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 23 сентября на улице Крайней. По данным региональной прокуратуры, собака выбежала с дворовой территории и напала на прохожих. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Прибывшим на место силовикам пришлось застрелить животное.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку. Ведомство намерено оценить соблюдение требований законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе действия владельца алабая. Правоохранительные органы также проводят процессуальную проверку.

Сорвавшийся с цепи пёс прогрыз женщине голову в Приамурье
Сорвавшийся с цепи пёс прогрыз женщине голову в Приамурье

Ранее Дарья Донцова рассказала, что её 7-летний внук попал в больницу после нападения соседской собаки в подмосковном селе Дубцы. Животное повалило мальчика и кусало его за голову, а хозяин не вмешался. Ребёнка спас прохожий, который отогнал собаку и сам получил укусы.

Больше новостей о происшествиях и экстренных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar