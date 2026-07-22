7-летний внук писательницы Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения собаки в подмосковном селе Дубцы. Об этом рассказала в соцсетях сама писательница.

По словам Донцовой, мальчик играл возле ворот дома, когда на него набросилась крупная соседская собака. Животное повалило ребенка на землю и начало кусать его за голову.

Как утверждает писательница, хозяин собаки не предпринял попыток остановить нападение. Ребенка удалось спасти случайному прохожему, который отогнал животное и сам получил укусы.

Собака напала на 7-летнего внука Дарьи Донцовой в Подмосковье. Фото © Telegram/Дарья Донцова

После происшествия мальчика доставили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Врачи обработали и зашили раны. Сейчас ребенок остается в больнице: по словам Донцовой, он испытывает страх перед посторонними и отказывается от еды.

Семья писательницы намерена привлечь хозяина пса к ответственности. По словам Донцовой, соседи уже писали на него заявления в полицию, но никаких мер не последовало.

«Вся наша семья любит животных. Хозяин ответственен за поведение своих животных. Если собака агрессивна, она должна быть в наморднике. А то, что Устинов стоял, молча смотрел, как его собака пытается убить ребенка, я никак прокомментировать не могу. Слов нет. Я сделаю все, чтобы гражданин Устинов ответил по закону за свое поведение», — заявила она.

При этом буквально накануне в Подмосковье возбудили уголовное дело после ещё одного нападения собак на ребёнка: два американских булли набросились на пятилетнего малыша. Инцидент произошёл 19 июля возле частного дома в деревне Павловское округа Истра.