Бастрыкин потребовал доклад о нападении собаки на ребёнка под Новгородом

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения безнадзорного животного на несовершеннолетнего в населённом пункте Подгощи Новгородской области. Согласно информации СК РФ, пострадавшему оказана необходимая помощь.

«Следственными органами СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы УМВД России по Новгородской области, на шестилетнего мальчика, гулявшего у дома, напала бродячая собака. Ребёнок получил укушенные раны руки и плеча. Родители сами повезли его в областную детскую больницу в Великом Новгороде и на въезде в город обратились к инспекторам ДПС. Полицейские оперативно доставили маму с ребёнком в больницу, где ему зашили руку, сделали прививки от бешенства.

Ранее в Санкт-Петербурге ротвейлер без намордника напал на пятилетнюю девочку возле детской площадки. Ребёнок гулял с матерью, которая везла коляску с младенцем. Собака внезапно атаковала малышку — та закрыла ребёнка собой, но она всё равно получила множественные укусы, сильнее всего пострадала кисть левой руки. Родители девочки обратились в полицию.