В Санкт-Петербурге ротвейлер без намордника напал на пятилетнюю девочку возле детской площадки. Ребёнок гулял с матерью, которая везла коляску с младенцем. Собака внезапно атаковала малышку — та закрыла ребёнка собой, но она всё равно получила множественные укусы, сильнее всего пострадала кисть левой руки, передаёт Mash на Мойке.

По словам семьи, владелец ротвейлера вёл себя агрессивно и заявил, что это «его земля». На кадрах, снятых после инцидента, видно, как мужчина спешно надевает на пса намордник. Родители девочки обратились в полицию.

Ротвейлер без намордника напал на пятилетнюю девочку в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Местные жители ещё в мае жаловались на постоянный лай и вой собак в здании, которое, по их словам, используется для охраны бизнес-центра. Хозяин держит как минимум двух ротвейлеров. Девочка сейчас проходит лечение, получает курс прививок от бешенства и антибиотики. Из-за пережитого она боится собак, просыпается по ночам и вспоминает нападение.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Ответственность хозяина будет определена по результатам проверки. Владельцам крупных собак напоминают о строгом соблюдении правил выгула.

Ранее сообщалось, что в Гатчине американский булли напал на женщину и её собаку, что стало третьим случаем, и после последнего инцидента питомцу понадобилась операция. По словам пострадавшей, собака сорвалась с поводка, укусила её за одежду и вцепилась в шею метиса, а владелец был в состоянии опьянения.