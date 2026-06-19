В Ленобласти булли напал на женщину и её собаку, питомцу потребовалась операция

В Гатчине американский булли напал на женщину и её собаку во время прогулки во дворе жилого дома. Пострадавшая рассказала, что это уже третье нападение агрессивного пса, а после последнего её питомцу потребовалась экстренная операция под наркозом.

Жительница Ленинградской области отметила, что вечером 10 июня она стояла у подъезда и разговаривала с соседями, когда собака сорвалась и сначала набросилась на неё, повредив одежду, а затем вцепилась в шею её метиса. Женщина утверждает, что владелец булли находился в состоянии опьянения, поэтому не сразу смог удержать животное.

После первого нападения собаку удалось оттащить, однако затем, как рассказала пострадавшая, животное снова вырвалось и атаковало её питомца, нанеся серьёзные травмы. Ветеринарам пришлось проводить операцию, во время которой у собаки даже останавливалось дыхание, но его удалось восстановить. Женщина ранее уже обращалась в полицию и администрацию города из-за подобных случаев.

«Не могу больше молчать! Буду ходить по всем инстанциям, чтобы приняли меры наказания к такому безответственному хозяину», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Ранее в Приморском крае сторожевая овчарка загрызла полуторагодовалого малыша. Мальчик гулял во дворе частного дома вместе со старшей сестрой. В какой-то момент он дотронулся до миски с едой пса — животное моментально отреагировало и набросилось на ребёнка.