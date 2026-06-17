В Иркутской области приняли закон об усыплении агрессивных бездомных собак

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли законопроект, который регулирует обращение с безнадзорными животными и вводит механизм их усыпления в исключительных ситуациях.

Инициатива принадлежит Ассоциации муниципальных образований региона. Причина — тревожная статистика. На конец 2025 года в Приангарье насчитывалось более 11,4 тысячи бездомных собак. За год зафиксировано свыше 3,7 тысячи нападений на людей.

Закон вводит понятие «экстраординарная ситуация». Это случай, когда агрессивные стаи угрожают жизни и здоровью граждан, а меры по отлову и временному содержанию не дают результата.

Перед эвтаназией животное осматривает комиссия. Усыпить можно только неизлечимо больную особь или ту, чья агрессия представляет реальную опасность. Решение принимается коллегиально.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров сообщил, что законопроект принят во втором чтении и направлен губернатору на подпись.

«Закон — это не про уничтожение, а про безопасность и гуманность», — подчеркнул председатель Ассоциации муниципальных образований Вадим Семёнов.

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