Пролезли под забором и набросились: Две булли напали на пятилетного малыша в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения двух американских булли на пятилетнего ребёнка. Инцидент произошёл 19 июля возле частного дома в деревне Павловское округа Истра. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Две собаки напали на пятилетнего ребёнка в Павловском Посаде. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»

Малыш играл на детской площадке, когда животные пробрались под забором и набросились на него. Пострадавший получил рваные раны головы, теменной области и левого плеча. Врачи также обнаружили у него гематому грудной клетки. Ребёнка госпитализировали. Информация о его нынешнем состоянии пока не приводится.

Подмосковная прокуратура сообщила о возбуждении дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следствию предстоит установить обстоятельства случившегося и выяснить, кто отвечал за содержание собак и безопасность ограждения.

Ранее Life.ru писал, что 8 июля в Петербурге ротвейлер без намордника набросился на пятилетнюю девочку возле детской площадки. Мать закрыла дочь собой, однако малышка получила множественные укусы, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело.