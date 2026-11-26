Даже после полного погашения кредита информация о допущенных просрочках остаётся в кредитной истории россиянина. Самостоятельно удалить достоверные негативные записи раньше установленного законом срока нельзя. Об этом Life.ru рассказал юрист юридической компании «Спецюст» Александр Целых.

«Прямого механизма, чтобы удалить негативную запись об уже уплаченном кредите, нет. Для того чтобы исправить кредитную историю, необходимо просто исправить ситуацию и свою платёжеспособность: исключить просрочки и отсрочки», — пояснил специалист.

Согласно статье 7 федерального закона «О кредитных историях», сведения о каждой кредитной сделке хранятся семь лет с момента последнего изменения соответствующей записи. Таким образом, отсчёт ведётся не с даты получения кредита или первой просрочки.

При этом постепенно улучшить кредитную историю вполне реально. По словам Целых, если заёмщик в течение года, а лучше двух-трёх лет, будет своевременно вносить платежи и не допускать новых просрочек, его кредитный рейтинг может вырасти.

Исключение составляют ошибочные записи. Если банк не передал сведения о погашении задолженности или в кредитной истории появился заём, оформленный мошенниками, гражданин вправе оспорить такую информацию. Как разъясняет Центробанк, обратиться можно непосредственно к кредитору или в бюро кредитных историй (БКИ). В первом случае срок проверки составляет десять рабочих дней, во втором — двадцать. Процедура бесплатна.

Не стоит доверять и посредникам, обещающим за деньги очистить кредитную историю. Удалить достоверные сведения о просрочках до истечения установленного срока они не могут.

Напомним, с 26 ноября меняются правила доступа судебных приставов к кредитным историям россиян. Подробнее о том, какие сведения смогут получать сотрудники ФССП и что это означает для должников, Life.ru рассказал в отдельном материале.