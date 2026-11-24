Приставы получат доступ к кредитным историям по новым правилам с 26 ноября: что изменится для должников Оглавление Что изменится для ФССП с 26 ноября 2026 года Какие данные о должниках смогут узнать приставы Увидят ли приставы все счета и смогут ли списать деньги с карты Как пожаловаться на коллекторов, банк или МФО Как проверить свою кредитную историю и долги у приставов Что делать, если в кредитной истории ошибка или чужой кредит Главные вопросы о новых правилах С 26 ноября 2026 года ФССП получит кредитные отчёты по новым правилам. Какие данные увидят приставы, могут ли списать деньги и как жаловаться на коллекторов. С 26 ноября 2026 года судебные приставы получат доступ к кредитным историям по новым правилам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 26 ноября 2026 года судебные приставы будут получать кредитные отчёты в электронном виде. Кроме того, ФССП сможет запрашивать сведения о займах с согласия гражданина при проверке жалоб на незаконные звонки и сообщения взыскателей. Означает ли это, что приставы увидят все банковские счета, смогут списать деньги за любой кредит и что делать, если в отчёте обнаружился чужой долг? Разбирается Life.ru.

Что изменится для ФССП с 26 ноября 2026 года

Поправки предусмотрены федеральным законом от 7 июня 2025 года № 137-ФЗ. С 26 ноября заработают два порядка передачи данных из бюро кредитных историй (БКИ), утверждённые Банком России. Один касается исполнительных производств, другой — проверки жалоб на нарушения при возврате просроченных долгов. Подробнее о других изменениях — в обзоре законов ноября.

В первом случае право приставов получать данные не новое: оно уже закреплено в статье 6 закона № 218-ФЗ «О кредитных историях». Меняется способ обмена информацией. Запросы и ответы будут передаваться через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). По указанию ЦБ № 7369-У бюро должно ответить в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса: предоставить отчёт, сообщить об отсутствии сведений или направить мотивированный отказ.

Во втором случае появится новое основание для запроса: проверка обращения о неправомерном взыскании задолженности по телефону. При наличии согласия владельца кредитной истории ФССП сможет сама запросить отчёт в БКИ, не дожидаясь возбуждения исполнительного производства. Для этого предусмотрено отдельное указание ЦБ № 7370-У. Срок ответа бюро также составит пять рабочих дней.

Какие данные о должниках смогут узнать приставы

Какие сведения о кредитах, займах и задолженностях смогут получить судебные приставы. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

При исполнении судебных актов и других исполнительных документов приставы получат предусмотренные порядком сведения из титульной и основной частей кредитной истории. В частности:

• ФИО, дату рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС;

• адрес регистрации, фактическое место жительства и контактные данные;

• информацию о кредитах и займах, суммах обязательств, просрочках и платежах;

• сведения о долговой нагрузке, залогах, поручительстве и освобождении от обязательств при банкротстве.

При проверке жалоб на взыскателей состав отчёта иной: он включает также отдельные сведения из закрытой части кредитной истории, в том числе об организации или лице, передавшем данные в БКИ, и о приобретателе права требования. Это поможет установить, кому принадлежит долг и на каком основании его требуют вернуть.

Увидят ли приставы все счета и смогут ли списать деньги с карты

Нет, кредитный отчёт — не выписка по банковскому счёту. В нём отражаются кредитные обязательства, а не остатки на всех дебетовых картах, покупки и переводы. Сведения о счетах приставы и прежде могли запрашивать отдельно в рамках своих полномочий по статье 69 закона № 229-ФЗ.

Могут ли судебные приставы арестовать банковские счета и списать деньги с карт должника. Фото © Shutterstock / FOTODOM /Me dia

Новый порядок не создаёт самостоятельного основания для ареста имущества или списания денег. Для принудительного взыскания нужен исполнительный документ; перечисление средств со счёта производится на основании такого документа или постановления пристава в соответствии со статьёй 70 закона № 229-ФЗ. Если вы платите кредит по графику, из-за одного лишь появления новых правил приставы не начнут его взыскивать. Но при наличии другого исполнительного производства действуют обычные правила взыскания, независимо от того, есть ли у вас действующий кредит.

Как пожаловаться на коллекторов, банк или МФО

Если взыскатели звонят по ночам, слишком часто или требуют вернуть чужой долг, можно обратиться в ФССП. Согласно статье 7 закона № 230-ФЗ, по общему правилу телефонные переговоры и взаимодействие с голосовым роботом по одному самостоятельному обязательству допускаются не чаще одного раза в сутки, двух раз в календарную неделю и восьми раз в календарный месяц. Для сообщений — не более двух в сутки, четырёх в неделю и 16 в месяц. В будни нельзя беспокоить должника с 22:00 до 08:00, в выходные и праздники — с 20:00 до 09:00 по местному времени должника. Закон предусматривает отдельные условия и исключения.

Подать заявление вправе не только сам должник, но и его представитель, а также человек, которому звонят по чужому долгу. Порядок обращения закреплён в статье 19.2 закона № 230-ФЗ.

1. Сохраните скриншоты, даты и время вызовов и сообщений, номера телефонов, записи разговоров и другие доказательства.

2. Укажите в заявлении ФИО, паспортные данные, ИНН или СНИЛС, свой номер и оператора связи, номера взыскателей, обстоятельства звонков и предполагаемое нарушение.

3. Приложите договор или другой документ о долге, если он есть, согласие на получение данных от оператора связи и согласие владельца кредитной истории на запрос отчёта. Если кредитный отчёт или детализация уже на руках, их тоже можно приложить.

4. Направьте заявление в ФССП, в том числе через Госуслуги, подписав его предусмотренной законом электронной подписью. Сохраните номер обращения.

Как подать жалобу на коллекторов, банк или МФО в ФССП через Госуслуги. Фото © Life.ru

С 26 ноября приставы смогут выяснить через Центральный каталог кредитных историй, в каких бюро хранятся данные заявителя, и запросить отчёт. При необходимости ФССП также вправе получать информацию у взыскателей и операторов связи. Пять рабочих дней — срок ответа БКИ, а не срок рассмотрения всей жалобы.

Как проверить свою кредитную историю и долги у приставов

Кредитная история и база исполнительных производств — две разные системы. В первой отражаются сведения о кредитах и займах, во второй — сведения об исполнительных производствах. Проверить стоит обе: отсутствие записи в открытой базе ФССП не гарантирует, что исполнительный документ не предъявлен непосредственно в банк.

1. На Госуслугах найдите услугу «Сведения о бюро кредитных историй» и получите список БКИ, где хранятся ваши данные.

2. Запросите отчёт в каждом указанном бюро. Как разъясняет Банк России, два отчёта в каждом БКИ за календарный год предоставляются бесплатно, причём не более одного из них — на бумаге.

3. Сверьте персональные данные, открытые и закрытые кредиты, остаток задолженности, просрочки и незнакомые договоры.

4. Проверьте себя через Банк данных исполнительных производств ФССП или Госуслуги. Если нашли производство, изучите документ, уточните сумму и основание взыскания.

Подробнее Life.ru рассказывал, как проверить ФССП и БКИ перед оформлением кредита.

Что делать, если в кредитной истории ошибка или чужой кредит

Если погашенный кредит значится действующим либо на ваше имя оформлен заём, которого вы не брали, подайте заявление в БКИ или напрямую кредитору. По правилам Банка России, бюро проводит проверку в течение 20 рабочих дней, а кредитор при прямом обращении должен подтвердить или исправить сведения в течение десяти рабочих дней. Оспаривание бесплатно. При отказе можно обратиться в суд.

Если есть признаки мошенничества, обратитесь в полицию и к кредитору. Если уже началось исполнительное производство по спорному долгу, отдельно оспаривайте основание взыскания и при необходимости добивайтесь его приостановления в установленном порядке: заявление в БКИ само по себе не останавливает взыскание. Для профилактики можно установить самозапрет на потребительские кредиты и займы.

Главные вопросы о новых правилах

Нужно ли всем россиянам давать согласие на передачу кредитной истории? Нет. По делу в производстве ФССП отдельное согласие должника не требуется. Для получения кредитного отчёта при проверке жалобы на телефонное взыскание согласие субъекта кредитной истории предусмотрено законом.

Если нет просрочек, нужно ли что-то делать до 26 ноября? Нет. Новые правила не требуют подавать документы, менять банк или погашать кредит досрочно.

Будут ли приставы проверять кредитные истории всех россиян? Нет. Запрос должен иметь предусмотренное законом основание. Всеобщей автоматической проверки кредитных историй новые нормы не устанавливают.

Означает ли жалоба на коллекторов списание долга? Нет. Проверка направлена на выявление нарушений при взыскании, а не на автоматическое прекращение кредитного обязательства.

Авторы Александра Новоселова