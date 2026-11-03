Арест банковского счёта не всегда означает, что владелец обязан выплатить указанную сумму: причиной ограничения может стать уже погашенная задолженность, повторное взыскание или ошибка при исполнении судебного решения. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо установить основание ареста и проверить документы исполнительного производства. Об этом Life.ru сообщил адвокат Андрей Алёшкин.

Если приставы арестовали банковскую карту, первое, что нужно сделать, — выяснить основание взыскания. Проверить информацию можно через Банк данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП или на портале «Госуслуги». Затем необходимо получить постановление о возбуждении исполнительного производства и установить, кто является взыскателем, на основании какого документа взыскивается долг и какая сумма заявлена. Андрей Алёшкин Адвокат

По словам адвоката, если задолженность уже погашена, необходимо направить судебному приставу документы, подтверждающие оплату, и потребовать актуализировать сведения и снять ограничения. Если списали чужой долг, взыскали деньги повторно или арестовали защищённые законом выплаты, нужно обращаться к приставу с письменным заявлением, приложив подтверждающие документы.

При необходимости действия можно обжаловать вышестоящему должностному лицу ФССП или в суд. Общий срок подачи жалобы на действия пристава — десять дней со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, подчёркивает собеседник Life.ru.

В то же время есть важный юридический нюанс: не все деньги на банковском счёте могут быть взысканы. Статья 101 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» защищает, в частности, алименты, материнский капитал, ряд детских пособий и компенсационных выплат. Для заработной платы и ряда других доходов действуют ограничения по статье 99 того же закона. В предусмотренных случаях гражданин также вправе обратиться с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума.

«Самое главное — не ограничиваться звонком в банк и не надеяться, что проблема решится автоматически. Необходимо получить документы, установить правовое основание взыскания и действовать письменно. Сам факт ареста карты ещё не означает, что любое списание законно. Если допущена ошибка, её нужно своевременно устранить», — подытожил Алёшкин.

А ранее Верховный суд РФ отменил решения о взыскании с жителя Новосибирска долга по микрозайму, оформленному с использованием фотографии его паспорта и СМС-подтверждения с чужого номера телефона. Несмотря на эти обстоятельства, суды трёх инстанций поддержали требования коллекторов. Они сочли, что наличие паспортных данных подтверждает участие мужчины в оформлении займа, а использование чужой карты само по себе не исключает получение кредита. Однако Верховный суд с такими выводами не согласился.