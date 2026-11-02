Верховный суд России отменил решения о взыскании с жителя Новосибирска долга по микрозайму, оформленному с использованием фотографии его паспорта и СМС-подтверждения с чужого номера телефона. Высшая инстанция указала, что этих данных недостаточно, чтобы доказать заключение договора именно владельцем паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Поводом для разбирательства стал спор Заура Мамедова с профессиональной коллекторской организацией «ВПК-Капитал». Компания потребовала взыскать с мужчины задолженность в размере около 74 тысяч рублей по договору потребительского займа.

Мамедов утверждал, что кредит не оформлял. Хотя в договоре содержались его паспортные данные и фотография документа, номер телефона, на который отправили код подтверждения, принадлежал другому человеку. Деньги также перечислили на чужую банковскую карту.

Несмотря на эти обстоятельства, суды трёх инстанций поддержали требования коллекторов. Они сочли, что наличие паспортных данных подтверждает участие мужчины в оформлении займа, а использование чужой карты само по себе не исключает получение кредита.

Однако Верховный суд с такими выводами не согласился.

«Использование паспортных данных гражданина и фотографии его паспорта ещё не означает безусловно, что действия по заключению договора совершены именно этим гражданином», — говорится в определении суда.

Высшая инстанция подчеркнула, что подтверждение займа через чужой телефон и перевод денег на чужую карту не доказывают участия ответчика в сделке. Для этого необходимо установить, что именно он указал эти реквизиты при оформлении договора.

Верховный суд отменил все ранее принятые решения в пользу коллекторов и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Таким образом, вопрос о наличии задолженности ещё предстоит решить заново с учётом позиции высшего суда.