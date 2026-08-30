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30 августа, 12:46

Долг можно оспорить: Адвокат дал инструкцию жертвам кредитных мошенников

Адвокат Ключко: Мошеннический микрозайм можно отменить через суд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Микрозайм, который мошенники оформили на чужое имя, можно оспорить и признать недействительным, рассказал адвокат Антон Ключко. По его словам, действовать нужно сразу: восстановить контроль над «Госуслугами» и электронной подписью, если доступ к ним утрачен, а затем обратиться в полицию.

Параллельно следует направить претензию в микрофинансовую организацию и указать, что заём человек не оформлял и денег не получал. К обращению можно приложить талон-уведомление из полиции, а если уголовное дело уже возбуждено — постановление о признании потерпевшим.

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«Ключевым шагом в защите своих прав становится обращение в правоохранительные органы. Необходимо подать заявление в территориальный отдел МВД», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Если МФО откажется добровольно аннулировать договор, следующим шагом станет обращение в суд. Суды в подобных спорах нередко встают на сторону граждан, если подтверждается, что человек не выражал согласия на получение займа и фактически не получал деньги, заключил специалист.

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Ранее в МВД разъяснили порядок аннулирования микрозайма, оформленного мошенниками. Если на момент выдачи денег у человека действовал самозапрет на кредиты, он вправе потребовать аннулирования договора и исключения сведений о нём из кредитной истории.

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Борис Эльфанд
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