Платить вам: в каких случаях на вас законно могут повесить чужой кредит

Наследники, поручители, созаёмщики и супруги могут столкнуться с необходимостью погашать долги другого человека. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Асият Алибекова.

Принявшие наследство граждане отвечают по обязательствам умершего солидарно, но только в пределах стоимости полученного имущества. Такое правило закреплено в статье 1175 Гражданского кодекса.

«Вступая в наследственные правоотношения, важно помнить, что наследство — это не только квартиры, машины и счета, но также и долги», — подчеркнула Алибекова.

Созаёмщик изначально считается полноценной стороной кредитного договора. Поручителя же привлекают к выплатам, если основной должник нарушил обязательства. По общему правилу кредитор может потребовать погашения задолженности сразу от любого из них, однако договором для поручителя иногда предусматривается иной порядок.

Отдельные риски возникают у супругов. Личный кредит одного из них не становится общим автоматически. Однако если суд установит, что полученные деньги потратили на семейные нужды, взыскание могут обратить на совместное имущество, а при его недостаточности — на собственность каждого.

Развод сам по себе от ранее возникших общих обязательств не освобождает. Поэтому перед подписанием кредитного договора или поручительства адвокат рекомендует внимательно изучить условия и заранее оценить возможные последствия.

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