ФССП внедряет централизованное исполнение административных штрафов в упрощённом порядке на всей территории России. Приставы смогут получать постановления в электронном виде и взыскивать деньги, не возбуждая исполнительного производства. Об этом RG.ru сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«Служба ведёт активную работу по внедрению централизованного исполнения административных штрафов в упрощённом порядке на всей территории Российской Федерации», — приводит издание слова главы ведомства.

Средства будут списывать со счетов должника в банке или иной кредитной организации. Арестовать имущество, в том числе автомобиль, в рамках такого производства нельзя. Это принципиальное отличие от обычной процедуры.

Упрощённый порядок распространяется на суммы до 3 тыс. рублей. В первую очередь он касается нарушителей правил дорожного движения — то есть самых массовых штрафов.

Аристов ранее сообщал, что в текущем году приставы взыскали 10,8 млрд рублей штрафов ГИБДД. По его словам, это около 73% ото всех постановлений, которые подлежали исполнению с учётом двухлетнего срока давности.

А ранее россиян предупредили о необходимости заменить водительские права, истёкшие в октябре 2023 года. По данным МВД РФ, такие документы постепенно становятся недействительными, а за управление автомобилем с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.