Паркуйся и не регистрируйся: В Подмосковье упростили жизнь владельцам мотоциклов

Владельцам мототранспорта в Подмосковье больше не придётся оформлять специальное разрешение, чтобы бесплатно оставлять транспорт на платных парковках. Соответствующий закон приняла Мособлдума 15 октября.

Сейчас для использования льготы мотоциклисту необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг и дождаться внесения транспортного средства в специальный реестр. Процедура может занимать до шести дней.

После изменений всё будет происходить автоматически. Камера на парковке распознает государственный номер, после чего система запросит сведения о транспортном средстве в базе ГИБДД и определит его категорию.

«Мы «распрямляем» этот процесс, теперь не нужно будет проходить какую-либо регистрацию, получать услугу через РПГУ (региональный портал госуслуг)», — объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Романа Шамнэ, владельцу мототранспорта больше не придётся ждать включения в отдельный реестр. Информация будет поступать в парковочную систему благодаря межведомственному обмену данными.

Две недели назад аналогичный принцип Мособлдума одобрила для электромобилей. Их владельцев также решили избавить от необходимости самостоятельно регистрировать машину для бесплатной парковки.

Ранее Life.ru писал о предложении сделать парковку мотоциклов бесплатной по всей России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который указывал, что двухколёсный транспорт занимает меньше места и снижает нагрузку на городскую инфраструктуру.