В России до конца года подготовят новый знак парковки для многодетных семей

Новый дорожный знак для парковки многодетных семей планируют закрепить в Правилах дорожного движения. Необходимые поправки Минтранс России подготовит до конца 2026 года, сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что внешний вид будущего указателя уже определён. Его макет выбрали совместно с гражданами в ходе общественного голосования.

Кроме того, регионам рекомендовали разрешить семьям с четырьмя и более детьми бесплатно парковать сразу два автомобиля. Соответствующие изменения внесли в методические рекомендации по организации парковочного пространства.

При этом решение о предоставлении такой льготы остаётся за региональными властями. Сам дорожный знак пока не введён в действие: для его появления потребуется завершить нормативное оформление.

Ранее Life.ru показывал новый знак для парковки многодетных семей, представленный на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. На синем фоне разместили большую белую букву «Р», под которой изображена семья с тремя детьми. Россиянам предложили семь вариантов оформления, а в голосовании участвовали почти четыре тысячи человек. Победивший эскиз получил 46% голосов. Специальные места предполагается оборудовать возле школ, детских садов, поликлиник и торговых центров. После внесения поправок в ПДД потребуется также скорректировать ГОСТ.