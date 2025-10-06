В Госдуме хотят отменить плату на парковках для мотоциклов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить бесплатно парковаться владельцам мотоциклов и другого двухколёсного транспорта на платных парковках по всей России. Об этом пишет RT.
В обращении к главе Минтранспорта Андрею Никитину он пояснил, что получил множество обращений от мотолюбителей, которые считают взимание платы за парковку несправедливым. Милонов отметил, что мотоциклы занимают меньше места на дороге, снижают нагрузку на инфраструктуру, не создают пробок и облегчают работу дорожных служб. Парламентарий предложил исключить такие транспортные средства из списка объектов, с которых взимается парковочная плата.
«Данная мера будет способствовать поддержанию духа социальной справедливости и стимулировать жителей мегаполисов осваивать передвижение на мотоциклах и скутерах», — отметил Милонов.
