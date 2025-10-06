В Госдуме хотят отменить плату на парковках для мотоциклов

В обращении к главе Минтранспорта Андрею Никитину он пояснил, что получил множество обращений от мотолюбителей, которые считают взимание платы за парковку несправедливым. Милонов отметил, что мотоциклы занимают меньше места на дороге, снижают нагрузку на инфраструктуру, не создают пробок и облегчают работу дорожных служб. Парламентарий предложил исключить такие транспортные средства из списка объектов, с которых взимается парковочная плата.