Снизить перенасыщение: Автоэксперт забраковал планы по введению новых знаков и предложил альтернативу

Автоэксперт Дмитрий Славнов выступил с критикой планов по введению дополнительных дорожных знаков на российских дорогах с 2026 года. Свою позицию по этому вопросу он высказал в беседе с Life.ru.

«С 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки. Честно говоря, лично я считаю, что знаков и так уже слишком много. Если просто выйти на улицу и внимательно посмотреть на дорогу, то легко заметить перенасыщение знаками. К примеру, через каждые 100 метров размещён знак «Остановка запрещена», и это лишь один из примеров», — отметил Славнов.

Сейчас у нас есть разметка разного цвета — синяя обозначает платную парковку, белая — бесплатную. Вместо этого дорожные службы предпочитают устанавливать множество разных знаков и даже миниатюрные светофоры. В то время как с фасадов зданий убирают рекламу, на дорогах плодятся всё новые и новые знаки. По словам эксперта, такой подход ведёт к информационной перегрузке водителей: слишком много визуальных стимулов, многие из которых теряются на фоне прочих.

Вопрос в том, куда ещё можно добавлять новые знаки? Если с 2026 года появятся совершенно новые изображения и символы, обозначающие что-то ещё, это, конечно, может вызвать дополнительный стресс у водителей, которые и сейчас пытаются быстро ориентироваться в изобилии информации, пояснил он.

«Я считаю, что лучшим путём было бы не увеличивать количество знаков, а наоборот, сокращать их количество. Это помогло бы снизить информационное перенасыщение и улучшить безопасность на дорогах. Например, вместо установки знаков через каждые 50–100 метров можно использовать комбинированные знаки с табличками, указывающими расстояние действия, например «Остановка запрещена на протяжении 1 километра», — предложил он.

Но даже и в этом случае есть нюанс: водитель может въехать на этот участок с другой стороны и не увидеть предупреждающий знак, то есть информация может быть не до конца прозрачной.

Также нельзя забывать о сезонных особенностях. Зимой разметка часто заметена снегом и становится нечитаемой, тогда как дорожные знаки остаются заметными. Но чрезмерное количество знаков создаёт путаницу и может отвлекать, поэтому вопрос выбора между разметкой и знаками остаётся двояким.

«В будущем стоит искать баланс: оптимизировать количество дорожных знаков, сделать их информативными, но при этом не перегружать водителя ненужной информацией. Возможно, более современными решениями станут цифровые табло с адаптивной информацией или другие технологии, которые помогут снижать информационный шум и улучшать восприятие важной дорожной информации», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось о введении в России с 2026 года новых дорожных знаков, соответствующих обновлённому ГОСТу. Изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и сокращению аварийности. В числе нововведений парламентарий назвал вертикальный знак «Стоп-линия» для мест, где невозможно нанести горизонтальную разметку, знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» для сохранения автомобилей и повышения комфорта, а также табличку 8.15.1 «Глухие пешеходы», информирующую о наличии на дороге людей с нарушениями слуха, эксперименты с которой продолжаются около десяти лет.