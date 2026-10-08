Автопродление заканчивается: МВД напомнило, кому пора менять водительские права

Россиянам, чьи водительские права истекли в октябре 2023 года, необходимо заменить удостоверения из-за окончания трёхлетнего автоматического продления. В октябре 2026-го такие документы постепенно становятся недействительными, а за управление автомобилем с просроченными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

В ведомстве напомнили, что автоматическое продление на три года распространялось на российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025 года. С начала 2026-го этот механизм больше не применяется к новым случаям окончания срока действия документов.

При этом ранее продлённые удостоверения сохраняют силу до завершения предоставленных трёх лет. Поэтому водителям необходимо ориентироваться на первоначальную дату окончания действия прав и прибавлять к ней три года. Документы, срок которых истёк в октябре 2023-го, нужно заменить в соответствующем месяце 2026 года.

Для получения нового удостоверения потребуется пройти медицинскую комиссию, подготовить паспорт и старые права, подать заявление и оплатить госпошлину. Повторно сдавать экзамены в ГИБДД не нужно. Подробный порядок замены ранее разбирал Life.ru.

В МВД уточнили, что ответственность наступает именно за управление автомобилем с недействительными правами. Само по себе отсутствие нового удостоверения, если человек не садится за руль, штрафа не влечёт.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Минздравом нового порядка медицинского освидетельствования автомобилистов. Ведомство предложило перевести медицинские заключения в электронный формат и наладить обмен данными между больницами и МВД. Кроме того, при обнаружении противопоказаний к вождению автомобилистам смогут направлять уведомления через «Госуслуги». Соответствующий закон вступит в силу 1 марта 2027 года, а разработанные министерством правила пока находятся на стадии проекта.