В России изменят правила сдачи экзамена на права с 2027 года

Сдача теории на водительские права в России с 2027 года станет более контролируемой: экзамен будут фиксировать технические средства, а каждого кандидата — фотографировать. Одновременно изменится порядок проверки медицинских документов.

Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов. По его словам, часть новых требований уже действует, однако фотофиксация участников экзамена появится только с 1 марта 2027 года.

«Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», — пояснил Холодов.

После вступления изменений в силу автоматизированная система должна будет фотографировать кандидатов во время теоретического экзамена. Одновременно оборудование в аудиториях станет вести аудио- и видеозапись в режиме реального времени.

Камеры должны охватывать рабочие места как экзаменаторов, так и самих кандидатов. При этом система будет защищена от несанкционированного доступа к записям.

Изменения коснутся и медицинских заключений. Если информация о действующей справке уже содержится в единой базе, приносить бумажный документ кандидату не потребуется.

«Если срок её действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения», — уточнил эксперт.

При этом часть правил уже изменилась в мае 2026 года. В частности, практический экзамен теперь должны назначить не позднее 60 календарных дней после сдачи теоретической части.

Таким образом, с 1 марта 2027 года будущим водителям придётся учитывать сразу несколько новых требований: фотофиксацию, аудио- и видеозапись экзамена и обновлённый порядок работы с медицинскими сведениями.

Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет предложил запретить детям младше 16 лет пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Ведомство также выступило против их движения по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходных зонах. Пока это лишь инициатива: действующие ПДД по-прежнему разрешают детям ездить на СИМ при соблюдении установленных ограничений.