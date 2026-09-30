СК предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

Следственный комитет России выступил с инициативой запретить детям младше 16 лет пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Кроме того, ведомство предлагает полностью исключить их движение по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходных зонах.

С соответствующим предложением на совещании в Совете Федерации выступил старший инспектор управления контроля за следственными органами ГСУ СК РФ Дмитрий Асташкин.

По его словам, для введения новых ограничений необходимо скорректировать Правила дорожного движения, в частности определения понятий «водитель» и «механическое транспортное средство». Изменения должны закрепить возрастной запрет и пересмотреть порядок передвижения на СИМ.

Пока предложения Следственного комитета не стали обязательными требованиями. Действующие ПДД допускают использование средств индивидуальной мобильности детьми младше 16 лет с определёнными ограничениями, а также предусматривают возможность движения по тротуарам и пешеходным дорожкам при соблюдении установленных условий.

Ранее Life.ru сообщал, что за восемь месяцев 2026 года в России произошло 3,4 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По данным ГИБДД, число таких аварий выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате происшествий погибли 51 человек. При этом 90% зарегистрированных ДТП пришлись на электросамокаты. Также в Госдуме предлагали ввести водительские удостоверения для управления электросамокатами.