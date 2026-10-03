Минздрав РФ представил новый порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав разработал новый порядок обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей. Заключения планируют перевести в электронный вид, а уведомления о необходимости дополнительной проверки здоровья будут приходить через «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе ведомства.

«Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядка направления уведомления водителям», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, электронное медзаключение будут размещать в федеральном реестре Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. После этого необходимые сведения смогут передавать в МВД. Водитель при желании сможет получить бумажную копию документа.

Новые правила также предусматривают внеочередную проверку здоровья. Если во время медосмотра или оказания медицинской помощи у водителя обнаружат признаки заболевания, которое может препятствовать безопасному управлению автомобилем, его направят на обследование или лечение.

При подтверждении диагноза медорганизация должна будет в течение одного дня направить уведомление через «Госуслуги». После этого у автомобилиста будет три месяца, чтобы пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Бумажную копию уведомления можно будет получить по желанию.

Изменения связаны с федеральным законом, принятым в 2025 году. Он вступит в силу 1 марта 2027 года и предусматривает обмен медицинскими сведениями между системой здравоохранения и МВД. Сам разработанный Минздравом порядок пока имеет статус проекта.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года водителей обяжут проходить внеочередное медосвидетельствование при выявлении определённых заболеваний. Поводом для дополнительной проверки сможет стать диагноз, обнаруженный в том числе во время обычного обращения за медицинской помощью. После получения уведомления у автомобилиста будет три месяца на прохождение освидетельствования. Если водитель не выполнит это требование, право на управление транспортом прекратят, а восстановить его можно будет после получения медицинского заключения об отсутствии противопоказаний.