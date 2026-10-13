Законсервировался до лучших времён: В Башкирии алиментщика нашли в погребе среди банок с огурцами

В Башкирии 50-летний мужчина попытался скрыться от судебных приставов в погребе среди домашних заготовок. Должник, задолжавший алименты несовершеннолетней дочери, надеялся остаться незамеченным, однако его укрытие обнаружили. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

История произошла в Архангельском районе республики. Сотрудники службы неоднократно пытались найти неплательщика, однако его сожительница уверяла, что они расстались, а сам мужчина уехал в неизвестном направлении.

Версия женщины вызвала сомнения после того, как местные жители заметили разыскиваемого спокойно прогуливающимся по селу. Приставы вынесли постановление о принудительном приводе и вновь отправились по адресу его проживания.

На этот раз сожительница повторила прежнюю историю об исчезновении возлюбленного. Однако сотрудник ФССП решил проверить дом и обратил внимание на приоткрытую крышку погреба.

Заглянув вниз, пристав обнаружил самого должника. Мужчина тихо сидел среди банок с соленьями и других запасов на зиму, рассчитывая, что в таком необычном укрытии его никто не заметит.

Спрятаться от ответственности не удалось. В отношении 50-летнего жителя Башкирии возбудили уголовное дело за неуплату алиментов. Сумма задолженности в сообщении не приводится.

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Башкирии, которая спряталась от приставов в морозильном ларе. Женщина задолжала своим детям около 500 тысяч рублей. Её сожитель тоже пытался убедить сотрудников ФССП, что возлюбленной нет дома, однако соседи выдали должницу. Приставы обнаружили её на кухне внутри морозильника.