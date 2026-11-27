У 20-летнего студента Севастопольского профессионального художественного колледжа при входе в учебное заведение обнаружили семь ножей и электрошокер. Опасные предметы находились в его рюкзаке. Их изъяли и направили на экспертизу, сообщили в полиции города.

Инцидент произошёл 26 ноября. Сотрудница охраны остановила учащегося четвёртого курса во время проверки личных вещей и нажала тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники полиции. По данным правительства Севастополя, пострадавших нет.

Во время опроса студент объяснил, что носил ножи и электрошокер для самообороны, но перед посещением колледжа забыл оставить их дома. В полиции также сообщили, что при досмотре молодой человек оскорблял работников образовательной организации.

Правоохранители опросили очевидцев и самого учащегося. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки полиция примет процессуальное решение.

В декабре 2025 года Life.ru сообщал о задержании сотрудницы охраны петербургской школы № 191 после нападения ученика с ножом на преподавательницу. По данным Следственного комитета, металлодетектор на входе сработал, однако охранница не стала досматривать подростка и пропустила его в здание.