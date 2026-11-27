В Томске семейную пару приговорили к длительным срокам лишения свободы за создание финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 900 человек. Супруги похитили более 500 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Октябрьский районный суд Томска признал директора кредитного потребительского кооператива «Первый Томский» Евгения Седлецкого и его супругу, председателя организации Ирину Самохину, виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, с 2013 по 2019 год супруги привлекали клиентов, преимущественно пенсионеров, обещая им высокий доход от вложений. С помощью рекламы они создавали видимость надёжности финансовой организации, а полученные от пайщиков деньги тратили по своему усмотрению.

Седлецкого приговорили к семи годам колонии общего режима, Самохину — к шести с половиной годам. Каждый из супругов также должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, осуждённым на два года запретили занимать определённые руководящие должности в некоммерческих организациях, работающих в сфере финансовой взаимопомощи. Суд удовлетворил иски прокуратуры и потерпевших о возмещении ущерба.

Как уточняет РИА Томск, проблемы у кооператива начались в 2019 году после проверки Центробанка. Впоследствии организация подала заявление о банкротстве, а в 2020 году было возбуждено уголовное дело.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории в Ростовской области, где пенсионеры потеряли более 100 млн рублей, вложив сбережения в финансовые пирамиды.