Пенсионеры из Ростовской области потеряли более 100 млн рублей в «новой МММ»

Около сотни жителей Ростовской области, вложивших более 100 миллионов рублей в оказавшиеся финансовой пирамидой потребительские кооперативы, уже несколько лет не могут вернуть свои деньги. Как сообщает BAZA, организации «Сберегательный капитал», «Новые финансы», «Донской кредит» и «Добробуд» работали в Ростове, Таганроге и Шахтах, заманивая вкладчиков высокими процентами.

Обращение обманутых вкладчиков. Видео © Telegram / BAZA

Изначально кооперативы предлагали 13,5% годовых, а позже подняли ставку до 29%. Проценты исправно платили до января 2025 года, а полные суммы по договорам должны были вернуть в сентябре. Однако пайщики не увидели ни выплат, ни самих организаторов.

В Таганроге управляющий «Сберегательного капитала» сначала кормил вкладчиков обещаниями, а затем письменно сослался на «тяжёлую экономическую ситуацию» и закрыл офис. Аналогичная судьба постигла и другие кооперативы — их руководство исчезло, а организации сейчас проходят процедуру банкротства.

Пенсионеры обратились в Следственный комитет, МВД и Центробанк. В полиции и СК начали доследственную проверку, а в ЦБ указали, что кооперативы не входят в систему страхования вкладов, поэтому возвращать деньги придётся через суд.

По данным временного управляющего КПК «Новые финансы», деньги вкладчиков, скорее всего, похищены, а прежние владельцы находятся в бегах. Общее число пострадавших может быть значительно больше, а сумма ущерба — достигать миллиарда рублей. В ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Life.ru рассказывал, как 83-летний москвич лишился более 10,4 миллиона рублей, попавшись на многоступенчатую уловку мошенников. Как сообщили в столичной прокуратуре, злоумышленники позвонили пожилому мужчине, представившись коллегами с бывшего места работы, и сообщили об утечке его личных данных.