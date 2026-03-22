В Петербурге задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 50 миллионов

В Петербурге полиция пресекла деятельность группы мошенников, специализирующихся пожилых гражданах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Северной столицы, задержаны 40-летний мужчина и две женщины 45 и 46 лет. Они подозреваются как минимум в двух эпизодах хищения средств на общую сумму более 50 миллионов рублей.

По данным следствия, злоумышленники звонили жертвам по телефону, для прикрытия они организовали нелегальный криптообменник: через него получали наличные от курьеров, конвертировали их в криптовалюту и переводили организаторам схемы.

Один из пострадавших пенсионеров отдал мошенникам более 3 миллионов рублей, другой — более 48 миллионов. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», которые объединили в одно производство. При обысках у фигурантов изъяли банковские карты, технику и наличные.

«В ходе обыска по месту проживания фигурантов были изъяты 35 банковских карт, 15 мобильных телефонов, 8 флэш накопителей, 6 ноутбуков, 6 сим карт, 3 жёстких диска, 75 пластиковых карт, 2 записные книги, денежные средства в размере 635 000 рублей», — говорится в сообщении.

Мужчину арестовали, его подельницам избрали меры пресечения в виде запрета определённых действий и домашнего ареста. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников.

Ранее сообщалось, что для кражи личных данных аферисты применяют старую, но эффективную схему: рассылают сообщения с кричащими заголовками о якобы произошедших катастрофах или сенсациях. Напуганный или заинтригованный человек совершает необдуманный переход по ссылке, чем и пользуются мошенники — они похищают его данные.