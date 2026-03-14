Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 14:16

Пенсионер из Москвы перевёл мошенникам 10,4 млн и чуть не лишился квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

83-летний москвич стал жертвой многоступенчатой мошеннической схемы и лишился более 10,4 миллиона рублей. Как сообщили в столичной прокуратуре, пенсионеру позвонили якобы с бывшей работы и сообщили об утечке данных.

Затем в дело вступил лжесиловик, заявивший, что со счёта пытались перевести деньги на спонсирование противоправных действий. Мужчину убедили соблюдать строгую конспирацию и общаться по «спецканалу». Для этого курьер привёз ему домой телефон с сим-картой и настроенными приложениями. Пенсионеру запретили рассказывать о происходящем родным.

Под диктовку он снял все сбережения и передал их сообщнице, выступавшей в роли курьера, — деньги лежали в полиэтиленовых пакетах, прикрытых сверху картоном. После этого злоумышленники убедили его, что от его имени уже оформили кредит под залог квартиры, и потребовали ещё 5 миллионов, чтобы спасти недвижимость.

Только когда пенсионер обратился к родственнику за деньгами, обман вскрылся. Прокуратура взяла на контроль расследование и напомнила: прервите разговор и посоветуйтесь с близкими — чаще всего этого достаточно, чтобы распознать мошенников.

Мошенники в Telegram используют «секретные чаты» для кражи данных

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической уловке: теперь аферисты рассылают фальшивые судебные повестки. Как сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями, злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками суда и требуют получить документы через «Госуслуги».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar