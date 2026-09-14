Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 15:03

Семья пропавшего капитана «Армады Лидер» надеется, что он спасся на шлюпке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Близкие 51-летнего пропавшего капитана «Армады Лидер» Олега В. переживают за его судьбу после атаки беспилотников в Чёрном море. Родственники надеются, что мужчина мог выбраться с судна на шлюпке. Об этом SHOT сообщила его супруга.

Пропавший капитан корабля в Чёрном море. Фото © Telegram / SHOT

Пропавший капитан корабля в Чёрном море. Фото © Telegram / SHOT

Надежду родственникам даёт исчезнувшая с корабля шлюпка. Близкие предполагают, что Олег мог воспользоваться ею и добраться до безопасного места. Супруга считает, что окончательно прояснить ситуацию поможет тщательный осмотр судна после его буксировки в порт. Однако пока «Армада Лидер» туда не доставлен.

Пятый день без вестей: Российского моряка ищут после удара по танкеру у берегов ОАЭ
Пятый день без вестей: Российского моряка ищут после удара по танкеру у берегов ОАЭ

После атаки 10 сентября весь экипаж успел покинуть продуктовоз-химовоз. Олег В. до последнего контролировал эвакуацию людей. Затем капитан вернулся в рубку, куда в этот момент попал беспилотник.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на LIFE
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar