Семья пропавшего капитана «Армады Лидер» надеется, что он спасся на шлюпке

Близкие 51-летнего пропавшего капитана «Армады Лидер» Олега В. переживают за его судьбу после атаки беспилотников в Чёрном море. Родственники надеются, что мужчина мог выбраться с судна на шлюпке. Об этом SHOT сообщила его супруга.

Пропавший капитан корабля в Чёрном море. Фото © Telegram / SHOT

Надежду родственникам даёт исчезнувшая с корабля шлюпка. Близкие предполагают, что Олег мог воспользоваться ею и добраться до безопасного места. Супруга считает, что окончательно прояснить ситуацию поможет тщательный осмотр судна после его буксировки в порт. Однако пока «Армада Лидер» туда не доставлен.

После атаки 10 сентября весь экипаж успел покинуть продуктовоз-химовоз. Олег В. до последнего контролировал эвакуацию людей. Затем капитан вернулся в рубку, куда в этот момент попал беспилотник.