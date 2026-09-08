Семья пропавшей на Ставрополье девушки заплатит 500 тысяч за информацию о ней

Спустя два с половиной месяца после исчезновения 17-летней Алисы в реке Подкумок в Ставропольском крае судьба остается неизвестной. Родные девушки назначили денежное вознаграждение в размере полумиллиона рублей за сведения, которые помогут прояснить ситуацию, пишет «КП-Северный Кавказ».

Трагедия случилась 24 июня. Компания молодых людей отдыхала у воды, когда бурный поток сбил девушку с ног и потащил за собой. Приятели пытались вытащить её, но справиться со стихией не смогли.

С первых часов на месте работали сотрудники МЧС, спасатели краевой службы и добровольцы. Водолазы не могли полноценно работать из-за поднявшегося уровня воды и сильной скорости потока, вызванных ливнями. Люди осматривали русло и береговую линию.

На пике операции к процессу присоединились десятки участников из соседних регионов и казаки. Было пройдено около десяти километров русла и почти семнадцать километров прибрежной полосы. Однако завалы из бревен и мусора на дне сделали погружения почти невозможными.

К середине лета активную фазу пришлось свернуть из-за усталости волонтёров и отсутствия смены. Позже мать пропавшей инициировала второй этап, попросив помощи у мужчин, способных работать в бурной воде.

Несмотря на повторные усилия, результатов нет и сегодня. Сложный рельеф дна, грязная вода и нехватка людей тормозят работу. В начале сентября семья официально заявила о готовности выплатить 500 тысяч рублей за правдивую информацию о местонахождении дочери, гарантируя анонимность обратившимся.

В Сети обсуждают различные версии случившегося. Кто-то сомневается, что девушка вообще заходила в мутную реку, другие вспоминают о распространении ложных сведений о якобы найденном теле. Сама мать признаётся, что силы на исходе, но поиски продолжаются.