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Опубликовано 6 сентября, 11:58

В Брянске третий день ищут пропавшего 14-летнего подростка

В Брянске ищут 14-летнего подростка, пропавшего 4 сентября. Обложка © VK/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области

В Брянске ищут 14-летнего подростка, пропавшего 4 сентября. Обложка © VK/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области

В Брянске продолжаются поиски 14-летнего подростка, который не вернулся домой из школы 4 сентября. Об этом сообщили в региональном отряде «ЛизаАлерт».

В Брянске ищут 14-летнего подростка, пропавшего 4 сентября. Фото © VK/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области

В Брянске ищут 14-летнего подростка, пропавшего 4 сентября. Фото © VK/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области

По данным поисковиков, юноша ростом около 160 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в белую рубашку, чёрные брюки и чёрные кеды. Обстоятельства пропажи не уточняются. Волонтёры призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по горячей линии отряда.

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Ранее в Донецке нашли 15-летнего подростка, пропавшего 31 августа после выхода в магазин. Полиция поблагодарила жителей, помогавших в поисках, в которых участвовал Ворошиловский отдел. Ранее ведомство объявило его в розыск.

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Анастасия Никонорова
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