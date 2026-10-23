Трое мужчин заявили в документальном фильме The Closetocracy, что покойный американский сенатор Линдси Грэм* платил им за интимные отношения. Один из участников утверждает, что на момент встречи ему было 17 лет. Об этом пишет Newsweek.

Мужчина, представленный под именем Келвин, относит предполагаемую встречу к 2001 году и утверждает, что она произошла в Аризоне. Картина вышла 22 октября. Её подготовили Swamp Watch Studios и Tystnaden Films, а эксклюзивным партнёром по распространению стала медиасеть The Young Turks. Интервью в фильме сопровождаются архивными выступлениями политика.

Как сообщает Newsweek, редакция обратилась за комментарием к сестре политика Дарлин Грэм*, занявшей его место в сенате. IBTimes UK, также выпустивший материал о картине, отдельно указал, что не смог независимо проверить заявления её участников.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти Линдси Грэма* в июле 2026 года. Его сестра была назначена сенатором от Южной Каролины 13 июля, а на следующий день принесла присягу. Грэм* был одним из наиболее заметных представителей Республиканской партии в американском Сенате. Его часто называли главным сторонником жёсткой внешней политики Вашингтона: он выступал за усиление давления и введение санкций против России, а также занимал жёсткую позицию по отношению к Ирану и Китаю.

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