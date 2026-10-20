Серебро Олимпиады уже есть: В России создадут отдельную федерацию ски-альпинизма
Дегтярёв анонсировал создание Всероссийской федерации ски-альпинизма
Серебряный призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Всероссийскую федерацию ски-альпинизма создадут в ближайшее время. Об этом министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Одну новую организацию нам предстоит создать — Всероссийскую федерацию ски-альпинизма. Медаль у нас была [на Олимпиаде] в Милане, серебро. Эта федерация будет создана в России, пока её временно развивает Федерация скалолазания России», — сказал министр.
Напомним, что российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Победителем стал испанец Ориол Кардона Колл, бронзу получил француз Тибо Ансельме. Ски-альпинизм впервые вошёл в программу взрослых зимних Олимпийских игр. Life.ru взял интервью у Никиты Филиппова и расспросил о цене олимпийского серебра и ритуалах перед гонкой.
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