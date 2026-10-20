Серебро Олимпиады уже есть: В России создадут отдельную федерацию ски-альпинизма

Всероссийскую федерацию ски-альпинизма создадут в ближайшее время. Об этом министр спорта России Михаил Дегтярёв сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Одну новую организацию нам предстоит создать — Всероссийскую федерацию ски-альпинизма. Медаль у нас была [на Олимпиаде] в Милане, серебро. Эта федерация будет создана в России, пока её временно развивает Федерация скалолазания России», — сказал министр.