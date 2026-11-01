Американский сенатор Линдси Грэм* при жизни был одержим идеей новых санкций против России. После смерти политика его сестра Дарлин попыталась добиться реализации этой инициативы, но столкнулась с нежеланием президента США Дональда Трампа усиливать экономическое давление на Москву. О разговоре с главой Штатов она рассказала в интервью The Wall Street Journal.

Встреча в Белом доме состоялась летом, когда Дарлин уже заняла место брата в Сенате. Она убеждала Трампа поддержать подготовленный Линдси Грэмом* законопроект и даже предложила переложить на неё ответственность за возможные негативные последствия ограничений. Президент рассмеялся, назвал собеседницу настойчивой, однако впоследствии приостановил применение большинства предусмотренных документом мер.

Санкционный закон, подписанный в сентябре, позволяет Вашингтону вводить пошлины до 500% на российские товары и дополнительные ограничения против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Однако 16 октября Трамп отложил применение ряда положений, сославшись на национальные интересы США. По данным WSJ, такое решение разочаровало Дарлин Грэм.

Разговор с американским лидером при этом определил дальнейшую политическую карьеру сенатора. Именно во время встречи Трамп предложил ей побороться за полноценный шестилетний срок. Теперь Дарлин участвует в выборах от Южной Каролины, где её соперницей стала представитель Демократической партии Энни Эндрюс.

Санкционный законопроект был одним из главных политических проектов Линдси Грэма*. Ещё 10 июля, за день до своей смерти, сенатор объявил о поддержке инициативы Белым домом. Документ, разработанный совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, предполагал масштабное ужесточение экономических ограничений против России. Грэм* рассчитывал, что новые меры дадут Вашингтону дополнительные инструменты давления на Москву.

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