Среди погибших родственников мужчины, устроившего массовую стрельбу в Кракове, оказалась его 21-летняя сестра — студентка-художница Магдалена Оксиньская. О гибели девушки вместе с родителями сообщили в Краковской академии изящных искусств, где она училась.

Магдалена была студенткой третьего курса факультета живописи Краковской академии изящных искусств. В учебном заведении тяжело восприняли известие о её смерти. Ректор академии Анджей Беднарчик подтвердил гибель девушки и её родителей и объявил траур до 11 ноября.

В связи с трагедией академия отменила запланированные мероприятия, включая события фестиваля Open Eyes Art Festival. Руководство вуза также призвало студентов и преподавателей воздержаться от распространения непроверенных сведений и поддержать тех, кого затронула трагедия.