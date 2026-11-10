На компьютере Михала Оксиньского, открывшего стрельбу в центре Кракова, следователи обнаружили следы посещения сайтов о норвежском террористе Андерсе Брейвике. Об этом сообщил министр юстиции Польши Вальдемар Журек в эфире Radio Kraków.

По словам Журека, следователи проверяют версию о связи нападения с ультраправым экстремизмом. Мотив стрельбы пока не установлен. Прокуратура также выясняет, мог ли кто-то помогать Оксиньскому.

Брейвик 22 июля 2011 сначала взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем отправился на остров Утойя, где открыл огонь по участникам молодёжного лагеря партии норвежских социал-демократов. Жертвами тогда стали 77 человек, многие получили ранения.

Напомним, Оксиньский открыл огонь из автомобиля на Главной рыночной площади Кракова и прилегающих улицах 7 ноября. По данным прокуратуры Польши, погибли шесть человек, в том числе граждане Великобритании и Австрии. Ещё 15 человек получили ранения. Нападение расследуют как теракт. Следствие считает, что перед поездкой в Краков 24-летний Оксиньский убил родителей и сестру в семейной квартире в Островце-Свентокшиском. Сам он получил ранения при задержании и умер в больнице 9 ноября, до предъявления обвинений.