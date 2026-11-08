Массовую стрельбу в польском Кракове, жертвами которой стали девять человек, прокуратура квалифицирует как преступление террористического характера. Следователи установили, что нападавший перед расправой над прохожими убил собственных родителей и сестру. Об этом сообщили представители польской прокуратуры, передаёт местное издание LoveKraków.

Расследование охватывает два эпизода. Первый касается убийства шести человек и покушения на жизнь других людей на Главной рыночной площади Кракова. Второй связан с гибелью троих родственников подозреваемого, тела которых обнаружили в его квартире в городе Островец-Свентокшиски.

По версии следствия, нападавший действовал с целью массового запугивания населения. Именно это обстоятельство стало основанием для квалификации преступления как террористического акта. Польские правоохранители также изучают подготовку нападения и обстоятельства приобретения оружия.

Трагедия произошла 7 ноября, когда 24-летний мужчина въехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. Погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения, включая самого нападавшего. Среди пострадавших оказалась гражданка России.

После стрельбы мужчина попытался скрыться, однако вступил в перестрелку с полицейскими. Силовики ранили его и взяли под охрану. Подозреваемого доставили в больницу, где ему провели операцию.

В доме преступника полицейские обнаружили тела его 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры. Предварительное обследование показало признаки огнестрельных ранений. Во время обыска правоохранители также изъяли семь единиц оружия.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. В Польше 8 и 9 ноября объявили национальный траур. Как сообщал Life.ru, среди пострадавших при стрельбе в Кракове оказалась россиянка. Российское посольство связалось с родственниками женщины и организовало взаимодействие с местными медицинскими учреждениями.