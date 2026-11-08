Россиянка получила ранение в результате массовой стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади польского Кракова. Об этом сообщило Посольство России в Польше со ссылкой на информацию одного из местных медицинских учреждений.

«По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября с.г. на Главной рыночной площади (Rynek Główny) города, ранена гражданка Российской Федерации», — говорится в заявлении дипмиссии.

Российские дипломаты уже связались с родственниками пострадавшей. Посольство продолжает следить за развитием ситуации и поддерживает контакт с медицинскими учреждениями Кракова. В диппредставительстве пожелали соотечественнице скорейшего выздоровления.

Напомним, 7 ноября вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля на Главной рыночной площади Кракова. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Преступника задержали после перестрелки с полицией, в ходе которой он также был ранен. Позже в его доме нашли тела ещё трёх человек.

Ранее Life.ru сообщал о появлении первых сведений о пострадавшем россиянине. Тогда информация поступила от источника, знакомого с ситуацией. Теперь российское посольство уточнило, что ранение получила женщина.