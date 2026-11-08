В Кракове среди шести погибших при стрельбе на главной площади были гражданин Великобритании и две гражданки Польши. Об этом сообщил главный комендант полиции Польши Марек Боронь.

Ранее стало известно, что в доме мужчины, устроившего массовую стрельбу в центре польского Кракова, обнаружили тела двух женщин и мужчины. Погибшие, предположительно, приходились нападавшему близкими родственниками. Незадолго до этого Туск рассказал, что сотрудники полиции заметили предполагаемых погибших на снимках, сделанных беспилотником над домом стрелка. В результате нападения в центре города погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Таким образом, с учётом обнаруженных в доме стрелка тел общее число погибших в двух эпизодах достигло девяти человек.