Среди погибших при стрельбе в Кракове оказались британец и две гражданки Польши
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В Кракове среди шести погибших при стрельбе на главной площади были гражданин Великобритании и две гражданки Польши. Об этом сообщил главный комендант полиции Польши Марек Боронь.
Он также сообщил, что двое пострадавших полицейских уже перенесли операции. Состояние обоих сотрудников остаётся тяжёлым.
Ранее стало известно, что в доме мужчины, устроившего массовую стрельбу в центре польского Кракова, обнаружили тела двух женщин и мужчины. Погибшие, предположительно, приходились нападавшему близкими родственниками. Незадолго до этого Туск рассказал, что сотрудники полиции заметили предполагаемых погибших на снимках, сделанных беспилотником над домом стрелка. В результате нападения в центре города погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Таким образом, с учётом обнаруженных в доме стрелка тел общее число погибших в двух эпизодах достигло девяти человек.
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