Мужчина, устроивший массовую стрельбу в центре польского Кракова, предположительно придерживался ультраправых и националистических взглядов. Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

«Всё говорит о том, что стрелявший исповедовал очень радикальные взгляды», — заявил министр. При этом он уточнил, что версия о приверженности нападавшего ультраправой и националистической идеологии пока остаётся одной из рассматриваемых следствием.

По словам Кервиньского, стрелявший является гражданином Польши и проживал в Свентокшиском воеводстве. Правоохранители продолжают изучать обстоятельства нападения и возможные мотивы преступника.

Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля, после чего вступил в перестрелку с полицейскими. По последним данным, погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Сам нападавший также был ранен и доставлен в больницу.

Ранее Life.ru сообщал, что польская полиция опровергла сведения о втором участнике нападения. По данным правоохранителей, стрелок действовал в одиночку, а сообщения о гибели одного из сотрудников полиции оказались ложными. Кроме того, в автомобиле нападавшего обнаружили дополнительное оружие и боеприпасы.