В доме мужчины, устроившего массовую стрельбу в центре польского Кракова, обнаружили тела двух женщин и мужчины. Погибшие, предположительно, приходились нападавшему близкими родственниками. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«У нас есть подтверждение. Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его ближайшей семьи», — заявил глава польского правительства.

Незадолго до этого Туск рассказал, что сотрудники полиции заметили предполагаемых погибших на снимках, сделанных беспилотником над домом стрелка. Премьер пообещал обнародовать подробности после завершения проверки. Позднее информация о трёх погибших подтвердилась.

Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля. При задержании он вступил в перестрелку с полицейскими, получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу.

В результате нападения в центре города погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Таким образом, с учётом обнаруженных в доме стрелка тел общее число погибших в двух эпизодах достигло девяти человек. Обстоятельства смерти предполагаемых родственников нападавшего выясняют следователи.

Туск отдельно поблагодарил очевидцев трагедии, которые бросились помогать пострадавшим, в том числе раненому полицейскому. Премьер подчеркнул, что люди проявили солидарность и не остались в стороне в критический момент.

Ранее сообщалось, что застреливший шесть человек в Кракове мог придерживаться ультраправых взглядов. По словам Кервиньского, преступник является гражданином Польши и проживал в Свентокшиском воеводстве.