Гражданин России оказался среди пострадавших в результате массовой стрельбы в польском Кракове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, один из раненых является россиянином. При этом его состояние, характер полученных травм и другие обстоятельства пока не уточняются.

Ранее российское посольство в Варшаве сообщало, что не располагает достоверными сведениями о наличии граждан РФ среди погибших и пострадавших. Сотрудники консульского отдела дипмиссии занимались уточнением информации у компетентных органов Польши.