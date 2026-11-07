Россиянин пострадал при теракте в польском Кракове
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Гражданин России оказался среди пострадавших в результате массовой стрельбы в польском Кракове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, один из раненых является россиянином. При этом его состояние, характер полученных травм и другие обстоятельства пока не уточняются.
Ранее российское посольство в Варшаве сообщало, что не располагает достоверными сведениями о наличии граждан РФ среди погибших и пострадавших. Сотрудники консульского отдела дипмиссии занимались уточнением информации у компетентных органов Польши.
Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. По данным местных правоохранителей, вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Состояние 12 пострадавших оценивается как тяжёлое. Подозреваемый получил огнестрельные ранения при задержании и был госпитализирован. После произошедшего в Краков направились премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД Марчин Кервиньский. В городе объявлен траур до 11 ноября.