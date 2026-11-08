Дрон запустили прямо в окно: Появилось видео полицейской операции в доме краковского убийцы
Появилось снятое дроном видео обследования дома стрелявшего в Кракове
В Кракове полиция провела обследование дома мужчины, устроившего массовую стрельбу. Радио Ostrowiec показало видео операции, во время которой сотрудники правоохранительных органов использовали подъёмную платформу, а затем направили беспилотник внутрь квартиры.
Полиция входит в дом устроившего массовую стрельбу в Кракове. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Radio Ostrowiec
На видеозаписи видно, как полицейские поднимают оборудование к окнам здания. После этого дрон запускают непосредственно в помещение, чтобы осмотреть обстановку внутри. Позже стало известно, что в квартире нашли три тела. Погибшими оказались две женщины и мужчина. Обстоятельства их смерти устанавливают следователи.
Ранее стало известно, что мужчина, устроивший массовую стрельбу в центре польского Кракова, придерживался ультраправых и националистических взглядов. Тем временем СМИ раскрыли его личность.
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Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Radio Ostrowiec