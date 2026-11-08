В Кракове полиция провела обследование дома мужчины, устроившего массовую стрельбу. Радио Ostrowiec показало видео операции, во время которой сотрудники правоохранительных органов использовали подъёмную платформу, а затем направили беспилотник внутрь квартиры.

На видеозаписи видно, как полицейские поднимают оборудование к окнам здания. После этого дрон запускают непосредственно в помещение, чтобы осмотреть обстановку внутри. Позже стало известно, что в квартире нашли три тела. Погибшими оказались две женщины и мужчина. Обстоятельства их смерти устанавливают следователи.