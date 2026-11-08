Мужчина, устроивший массовую стрельбу в центре польского Кракова, оказался жителем города Островец-Свентокшиски по имени Михал О. У него было разрешение на владение двумя видами огнестрельного оружия, а его отец владел целым арсеналом. Новые подробности о личности нападавшего раскрыл польский портал Onet.

По информации издания, стрелок передвигался на автомобиле, зарегистрированном на его 52-летнего отца. Последний имел разрешение на огнестрельное оружие и владел 11 единицами. При этом ни Михал О., ни его отец ранее не имели судимостей.

Особое внимание следователей привлёк внешний вид нападавшего. Как рассказала представитель полиции Катажина Цисло, мужчина был одет в форму военного образца и вооружён длинноствольным оружием, предположительно полуавтоматическим карабином AR-15. В автомобиле подозреваемого также обнаружили другое оружие и боеприпасы.

Первоначально источники Onet в Министерстве национальной обороны Польши предположили, что нападавший мог быть бывшим военнослужащим. Однако глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш категорически опроверг эту информацию.

«Этот человек не является и никогда не являлся военнослужащим Вооружённых сил Польши и никогда не имел никакого отношения к армии», — написал министр в соцсети X.

Ранее Life.ru сообщал, что в доме устроившего стрельбу в Кракове обнаружили тела ещё трёх человек. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Первоначально предполагаемых погибших заметили на кадрах, полученных с беспилотника, после чего полиция подтвердила обнаружение тел. Кроме того, посольство России сообщило о ранении россиянки. Дипломаты связались с её родственниками и продолжают следить за ситуацией.