Убийца 9 человек в Кракове взял на бойню винтовки, пистолеты и 500 патронов
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Польские следователи до сих пор не установили, что заставило 24-летнего мужчину открыть огонь по прохожим в центре Кракова. При обыске его жилища не удалось обнаружить однозначных свидетельств идеологических или иных мотивов нападения, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
«Пока слишком рано категорично говорить о мотивах, вдохновении или какой-либо идеологии. Прокуроры были в его квартире Островце-Свентокшиском. Один из прокуроров провёл в этой квартире 13 часов. Там нет ничего столь очевидного, что можно было бы указать, например, на то, что есть какая-то очевидная символика, книги. У нас нет таких фактов, чтобы сообщить их прямо сейчас», — рассказал представитель ведомства.
По словам Новака, следователи продолжают изучать обстоятельства преступления и пока не располагают доказательствами, которые позволили бы объяснить действия стрелка. Правоохранителям предстоит выяснить, действовал ли он самостоятельно и мог ли кто-либо повлиять на его решение.
При этом прокуратура раскрыла новые подробности подготовки нападения. В автомобиле преступника обнаружили четыре единицы огнестрельного оружия — две винтовки AR-15 и два пистолета. Кроме того, у мужчины был внушительный запас боеприпасов.
«В его машине были обнаружены четыре единицы огнестрельного оружия: две винтовки AR-15, два пистолета, а также несколько сотен патронов. Это, как минимум, 500 дополнительных патронов, которые могли быть использованы», — заявил Новак.
Выяснилось, что у стрелка было официальное разрешение на оружие, полученное в марте 2026 года. По данным прокуратуры, во время нападения он произвёл как минимум несколько десятков выстрелов, однако их точное количество ещё устанавливается. Следователи изучают собранные на месте гильзы и другие вещественные доказательства.
Трагедия произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля. Шесть человек он убил на улице, ещё 15 получили ранения, не считая самого нападавшего. Среди пострадавших оказались сотрудники полиции. Позднее в доме подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела его отца, матери и сестры. Устроивший массовую стрельбу в Кракове мужчина скончался в больнице утром 9 ноября.