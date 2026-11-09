Польские следователи до сих пор не установили, что заставило 24-летнего мужчину открыть огонь по прохожим в центре Кракова. При обыске его жилища не удалось обнаружить однозначных свидетельств идеологических или иных мотивов нападения, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

«Пока слишком рано категорично говорить о мотивах, вдохновении или какой-либо идеологии. Прокуроры были в его квартире Островце-Свентокшиском. Один из прокуроров провёл в этой квартире 13 часов. Там нет ничего столь очевидного, что можно было бы указать, например, на то, что есть какая-то очевидная символика, книги. У нас нет таких фактов, чтобы сообщить их прямо сейчас», — рассказал представитель ведомства.

По словам Новака, следователи продолжают изучать обстоятельства преступления и пока не располагают доказательствами, которые позволили бы объяснить действия стрелка. Правоохранителям предстоит выяснить, действовал ли он самостоятельно и мог ли кто-либо повлиять на его решение.

При этом прокуратура раскрыла новые подробности подготовки нападения. В автомобиле преступника обнаружили четыре единицы огнестрельного оружия — две винтовки AR-15 и два пистолета. Кроме того, у мужчины был внушительный запас боеприпасов.

«В его машине были обнаружены четыре единицы огнестрельного оружия: две винтовки AR-15, два пистолета, а также несколько сотен патронов. Это, как минимум, 500 дополнительных патронов, которые могли быть использованы», — заявил Новак.