Трое погибших, обнаруженных в доме краковского убийцы, оказались его ближайшими родственниками — отцом, матерью и сестрой. Об этом сообщила польская полиция, передаёт агентство PAP.

Тела двух женщин и мужчины обнаружили во время обыска жилища 24-летнего нападавшего в городе Островец-Свентокшиски. Следователи рассматривают версию, что мужчина сначала расправился с семьёй, а затем отправился в Краков, где открыл огонь по прохожим.

По информации польских СМИ, подозреваемого зовут Михал О. Он приехал на место нападения на автомобиле, зарегистрированном на его 52-летнего отца. У самого стрелявшего было разрешение на два вида огнестрельного оружия, а его отец владел 11 единицами оружия.

Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим, убив шестерых человек. При попытке задержания он вступил в перестрелку с полицейскими, получил ранения и был доставлен в больницу.

Таким образом, с учётом обнаруженных в доме тел трагедия унесла жизни девяти человек. В Польше объявили общенациональный траур на 8 и 9 ноября.