Гражданка России, пострадавшая при массовой стрельбе в польском Кракове, жива. Появившиеся в СМИ сообщения о её гибели оказались результатом неправильной интерпретации заявления польского МВД. Об этом представители российского посольства в Варшаве сообщили Zvezdanews.

«Мы могли бы подтвердить только то, что раненая гражданка России жива», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Путаница возникла после публикации пресс-секретаря МВД Польши Каролины Галецкой. Она сообщила, что среди погибших и раненых при нападении есть граждане пяти государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. Однако некоторые издания восприняли эту информацию как подтверждение гибели россиянки.

«Там было написано лишь о том, что среди погибших и раненых имеются представители пяти государств, в том числе России. Никакой конкретики относительно того, кто погиб, а кто ранен, нет. Но это было интерпретировано неправильным образом», — пояснили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что ранее опубликованные сведения о состоянии россиянки остаются в силе. Представители посольства продолжают поддерживать связь с польскими компетентными органами.

Массовая стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. Жертвами нападения стали шесть человек, ещё около 15 получили ранения. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией.